Vabarna kutsub üles targalt tarbima

Muusik on teadliku tarbimise propageerimise tõsiselt ette võtnud. Nii kutsub ta oma Facebooki-lehel üles omandama uusi harjumusi, millega panustada kogu planeedi heaollu.

Vabarna rõhutab, et kui me ei osta poest vahtplasti ja kilesse pakendatud banaani, seda ka ei müüda. «Karm tõde, aga kõik algab meie enda tarbimisharjumustest. Jah, ilmselt esimese sammu teeb pakendaja, et katsetada, kas «läheb ninna või mitte».»