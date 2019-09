Tõrva vallavanem viis poja Hollandi vutistaariga kohtuma

Hollandi meeskonna kaptenit Virgil van Dijki peetakse maailma üheks parimaks kaitsemängijaks. Ruusmann ütles, et organiseeris kohtumise poja pärast. «Poeg on suur jalgpallihuviline. Et Holland tuli Eestisse mängima ja sellises tugevas koosseisus, oli võib-olla once in a lifetime (kord elus – toim) teema. Nad vahetasid sõnu jalgpalli teemadel, et kuidas oli ja kuidas läheb,» lausus vallavanem, kelle sõnul jättis van Dijk väga sümpaatse, sooja ja viisaka mulje.

Et poeg on Hollandi tiimi fänn, tekitas see vallavanema tundmustes vastuolu. «Mul oli kehv selles mõttes, et olime koos staadionil nii, et mina olin Eesti toetaja ja tema Hollandi toetaja. Kui Holland lõi värava ja poiss hüppab püsti ja ütleb «jee!», mis ma siis isana teen? Ei tohiks ju öelda, et poiss, vale valik! Eestlasena polnud mul hea meel, aga tervikuna näha sellist mängu sellise koosseisuga – arvan, et Eesti jalgpall sai sellest head.»