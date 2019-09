Tammeka ei taha Põlvale rohkem punkte enam loovutada

Eesti Jalgpalli Liidu kodulehekülje andmeil toimub mäng värskelt uue katte saanud Lootospargi kunstmuruväljakul algusega kell 14. Senised vastasseisud on kulgenud tasavägiselt - maikuus lepiti väravateta viiki ning augusti keskel teenis Põlva 1:0 võidu. Tabelis hoiab Tammeka 14 punktiga viiendat kohta, Lootos paikneb 12 punktiga seitsmendal positsioonil.

Põlva peatreener Kaido Kukli: „Üle pika aja Põlvas Lootospargis meistriliiga mäng! Meil on hea rütm sees, loodan, et see jätkub.”