Vanavanemate päev tõi lapselapsed mammade-taatide kallisse

Esimese klassi lapsed avasid peopäeva kodulauluga. Ridamisi esinemisi, eriti muinasjuttu vestva valge habemega väikese “vanaisa” mõttepausid ning Punamütsikese loo ümbermuutmine jutustamise käigus andis teda kuulavale “lapselapsele” võimaluse oma teadmisi välja öelda. Saali kumas lavalt äratundmine, et see ju ongi meie vanadus paralleelis paroodiaga.

Kaugete vahemaade tagant jõudsid õnnesoovid-meelespidamine kohale kaasaja vidinate kaudu. Suur tänutunne ning rõõm täitsid küll hinge, aga minu meelest on see väga kurb ka, kui iga inimliku iseenesest mõistetava märkamise tarvis on vaja välja kuulutada üks eraldi päev, mida siis terve ühiskond pidupäevaks peab, No olgu! See ju minu põlvkonna kiiks – oma peaga mõelda!