Pühapäeval tuleb jahe ja vihmane ilm

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikuks tõmbub Lääne-Eestis pilve ja vihmasadu levib saartelt mandrile, kohati võib olla äikest. Puhub läänekaare tuul 4-10, enne keskööd põhjarannikul puhanguti 14 m/s, hommikuks tugevneb Lääne-Eestis edelatuul 8-13, puhanguti 15-20 m/s. Sooja on 3-8 kraadi, Ida-Eestis võib maapinna lähedal langeda paiguti 0 kraadini, saartel ja läänerannikul on sooja 7-12 kraadi.

Peipsi järvel puhub loode- ja läänetuul, vastu hommikut pöördub edelasse ja puhub 6-11 m/s. Laine kõrgus on 0,5-1 meetrit. Sajab hoovihma ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 8-10 kraadi.

Päeval on pilves ja vihmane ilm. Kohati võib olla äikest ja sadu on tugev. Õhtul sajupilved hõrenevad. Puhub edela- ja lõuna-, õhtul edela- ja läänetuul 8-13, puhanguti 18 m/s, saartel ja rannikul 12-18, puhanguti 25 m/s. Sooja on 11-16 kraadi.