Parima mahetootja tiitel jõudis Valgamaale

Maaeluministeeriumi tellimisel tänavu juba kümnendat aastat toimunud konkurss näitas mahetootjate väga head taset ja oli tasavägine. Parima mahetootja konkursi võitnud lihaveisekasvatajad Tiina ja Ivo Tomson Valgamaalt paistsid eelkõige silma väga professionaalse aretustööga. Nad on loomade heaolule pühendunud uuendusmeelsed farmerid, kes on rajanud kõrgel tasemel tootmiskompleksi.

„Tore, et meie tegemisi hinnatakse. Soovimegi, et rohkem pöörataks tähelepanu sellele, et meil on suurepärased looduslikud võimalused maheda rohumaaveise kasvatamiseks. Loodame, et lõpuks hakkab ka tarbija selliselt toodetud liha väärtust mõistma ja hindama. Täname ka Liivimaa Lihaveist rohumaaveise liha propageerimise eest,“ ütles Tiina Tomson.