Õrus avati seiklusrada

Pargi all asuv seiklusrada on aga jaotatud kaheks ning erinevaid takistusi on palju. Seiklusrada ei asetse nii kõrgel, et ronimiseks oleks vaja turvakarabiine, kuid pakub siiski parajalt põnevust igas vanuses seiklushimulistele. Ka raja avamispeol said kätt proovida kõik, kes soovisid.