Võrus pääseb valla keeltepaabel

Kõigil huvilistel on võimalus osaleda keelte lühitundides, mille mõte on anda aimu sellest, kuidas keeled kõlavad ja tekitada huvi keelte õppimise vastu.

«See on ainukordne võimalus tutvuda oma kodukohas nii paljude keeltega. Eriliseks teeb sündmuse ka kindlasti see, et õpetajad on neid keeli oma emakeelena rääkivad inimesed,» selgitab kohapealne koordinaator Aigi Young.