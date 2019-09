Asjatundja avab koerte käitumise tagamaid

Kolmas loeng on pühapäeval Valgamaa puuetega inimeste koja saalis. Seekordne teema on «Miks koerad käituvad nagu koerad?». Koolitab ja küsimustele vastab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor Tiia Ariko. Lisaks on ta kuulekuskoolituse koolitaja, koerte käitumisnõustaja ülikooli loomakliinikus, Eesti Kennelliidu aretustoimkonna liige ning koerakasvataja ja hobisportlane.