Haigla sai toetaja abiga uue günekoloogilise tooli

Eestimaa sünnitusmajade toetusfondi eelmise aasta lõpus kirjutatud projekt Tallinna rahvusvahelisele naisteklubile (IWCT) sai toetuse. Toetatavaks valiti Lõuna-Eesti haigla sünnitusosakond, kuhu soetati günekoloogiline läbivaatustool. See jõudis täna Suurbritanniast Võrru, teatas fond.

Toetusfondi tegevjuhi Raili Friedemanni sõnul on tal väga hea meel selle üle, kui ettevõtted mõistavad ka väikeste ning pealinnast kaugemal olevate haiglate vajadusi uute aparaatide järele.

«Väikestes sünnitusosakondades on tihti aparaadid, mis on juba 20 aastat vanad või vanemadki ning neid pole siiani suudetud uuematega asendada. Seetõttu on suur rõõm, kui heategevusega seotud organisatsioonid või ettevõtted mõistavad ka kaugemate haiglate soove ja vajadusi ning soovivad neid omalt poolt toetada,» sõnas Friedemann.

Friedemann on tänulik Tallinna rahvusvahelisele naisteklubile, mis on südameasjaks võtnud heategevuse ning valinud abisaajaks Lõuna-Eesti haigla sünnitusosakonna.

Haigla sünnitus- ja günekoloogia osakonna juhataja Merit Liivak tänab kogu sünnitusosakonna nimel ilusa kingituse eest. «On tore, et meie ümber on nii palju lahkeid inimesi,» ütles Liivak.

Eestimaa sünnitusmajade toetusfondil õnnestus ka selle aasta kevadel Lõuna-Eesti haiglat rõõmustada. Nimelt jõudis maikuus sünnitusosakonda uus KTG-aparaat, mis sai soetatud Colonna heategevusfondile esitatud projekti tulemusena.

Kui mõni ettevõte soovib samuti enne jõule Võrus asuvale sünnitusosakonnale omalt poolt annetuse või mõne aparaadi kinkida, siis praegu on Lõuna-Eesti haigla sünnitusosakonna soovide nimistus kümme neile vajalikku seadet ja aparaati. Seadmed on erinevate hindadega ning ettevõtted saavad panustada vastavalt oma soovile, teatas fond.