Lähipäevad pakuvad nii päikesepaistet kui ka vihma

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab mitmel pool hoovihma, pärast keskööd saju tõenäosus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-8, öö hakul põhjarannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3, Lääne-Eestis 3 kuni 7 kraadi, saarte rannikul on kuni 10 kraadi sooja. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 8-13 kraadi.