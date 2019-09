Võrumaalt pärit poliitik pääses Keskerakonna juhatusse

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott on ka Keskerakonna omavalitsuskogu juht. Ta toonitas, et seisab juhatuses eelkõige tasakaaluka regionaalpoliitika ning piirkondade, sealhulgas Kagu-Eesti, arengu eest.

«Mul on hea meel, et Keskerakond on valitsuses pööranud suurt tähelepanu piirkondadele ka väljaspool Harjumaad ning seda suunda tuleb kindlasti jätkata. Mul on hea meel, et saan oma panuse anda selleks ka erakonna juhatuses,» ütles Ott.