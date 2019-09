«Minu lugu» kutsub Lõuna-Eesti ettevõtjaid õpilastega oma lugu jagama

„Minu lugu“ algatusega tahetakse inspireerida peatseid koolilõpetajaid ühe ettevõtja isikliku loo kaudu märkama ettevõtlikkust ja olema ise ettevõtlik. Seetõttu kutsuvad korraldajad oma mõttega kaasa hulga edukaid ettevõtjaid ja tippjuhte, kes räägivad ühe koolitunni jooksul noortele, kuidas neist said ettevõtjad või juhid ja millised on olnud nende olulisemad õppetunnid sellel teel.

Kirjas on 200 kooli ning 146 ettevõtjat ja juhti, kes on valmis jagama kooliõpilastega oma lugusid. Koolinoorte huvi Minu Lugu algatuse vastu on väga suur.