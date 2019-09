Galerii: vallajuhid õnnitlesid eakaid juubilare

Järgmisena andis oma head soovid juubilaridele üle Valga vallavanem Margus Lepik. „Meie juubilaride juures on kõige toredam see, et alati kui ma teid näen olete te nii elurõõmsad ja innovatiivsed. Ei räägita sellest ,mis oli, vaid sellest mis tuleb. Soovin teile, et te säilitaksite elutahte ning jätkuva elurõõmu. Tehke plaane, mida veel teha võiks ning mõelge sellele, kuidas neid ellu viia. Õppige ja käige ajaga kaasas. Valga Vallavalitsuse poolt soovin, et avaldaksite alati oma arvamust ning annaksite ideid, mida võiks veel korda saata ja teha. Üks soovitus veel- ärge jääge koju istuma! Tulge kohale üritustele ja olge nii aktiivsed kui võimalik! Proovime valla poolt pakkuda igas eas kodanikele midagi, mida saaks teha. Nii noortele kui ka eakamatele,“ rääkis vallavanem Margus Lepik oma kõnes juubilaridele.