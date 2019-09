Tihe programm: Võrumaa ettevõtlusnädal avatakse Sulbi mihklilaadal

8.- 9. oktoobril toimuval kahepäevasel koolitusel Stedingu majas räägitakse, miks omatulu teenimine MTÜ-s on oluline ja kuidas omatulu teenida, jagame kogemusi. Koolitust veab Indrek Maripuu Loovusaidast. Käsitletakse teemasid: «Kuidas teenida omatulu? Miks omatulu teenimine MTÜs on oluline, mõned näited ja ideed, mida Eestis tehtud on? Äriidee – kuidas leida ja kuidas hinnata? Kes on selle idee puhul meie peamine klient ja mis sihtgrupid on veel olulised? Mis probleemi me selle kliendi jaoks rahuldame? Kuidas see on parem kui konkurendid? Mille eest me tulu teenime ja millised on realistlikud tulunumbrid? Mis kulusid me selle tulu teenimiseks peame tegema? Millised koostööpartnereid ja mille jaoks me vajame? Lihtsa finantsplaani koostamine?»