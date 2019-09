Neli Eesti klubi alustavad teekonda käsipalli Balti liigas

Balti liiga tegi küll väikese valestardi eelmisel pühapäeval, kui Minski SKA kodusaalis Klaipeda Dragunase alistas, ent ülejäänud kümme klubi alustavad sel laupäeval. Serviti võõrustab Dobele Tenaxit ja Zaporožje ZTR-i, Viljandi kohtub kahe koduse konkurendiga ning lisaks külastab Tallinnat ja Kehrat veel Riia Celtnieks.

Eelmisel aastal muudetud ja end täielikult õigustanud süsteem jäi samaks. A-grupist pääseb võitja otse nelja meeskonna finaalturniirile, neli järgmist veerandfinaali. B-grupist edenevad kaks paremat, et siis veerandfinaalides üritada pääsu aprillis toimuvale Final Four-ile.

Serviti ja Kehra loodavad avanädalavahetusel punkte koju jätta

Eelmisel hooajal esmakordselt kümne aasta jooksul Balti liiga finaalnelikust välja jäänud Serviti kohtub avamängus mitme välismaalt naasnud koondislasega tugevnenud Läti meistri Tenaxiga. Pühapäeval astub põlvalastele vastu kevadel Balti liigas hõbedale tulnud ZTR, kellele mullu põhiturniiril mõlemad kohtumised kaotati.

"Kolmapäevane võit Kehra üle süstis kindlasti meeskonda positiivsust, ehkki mängupilt on kaugel ideaalsest. Samas on õnneks meeleolu meeskonnas hea ja töine ning kõik mõistavad, et asjad veel ei toimi nii kui peaks. ZTR ja Tenax on kahtlemata tugevad vastased, kuid loodame ikka mõned punktid koju jätta," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper langes mullu A-grupist teise kuuikusse, kaotades põhiturniiril kõik kümme mängu. "Sel hooajal oleme kindlasti meie tasemele vastavamas grupis ning plaanime minna kõrgete kohtade nimel mängima. Eriti just kodus tahaks kõiki võita, seega on avanädalavahetus kohe tähtis," tunnistas kehralaste peatreener Mart Raudsepp.

"Põlvas kolmapäeval sai meie jaks teisel poolajal otsa. Servitil on palju pikem pink, meil mängisid veel Janar Mägi ja David Mamporia palavikuga ning nii joosti meid lihtsalt üle. Nädalavahetusel loodame Celtnieksi ja Viljandi vastu paremini esineda. Lätlastest ei tea me veel palju, kuid Viljandile soovime koduse liiga kaotuse eest kätte maksta," vihjas Raudsepp meistriliiga avavooru 25:27 allajäämisele.

Marko Koks: eesmärgid tuleb ikka kõrged seada

Viljandi HC-l on käsil tihe nädal, sest seitsme päevaga mängitakse nelja kange koduse konkurendiga. Neljapäeval tehti 27:27 viik SK Tapaga, nädalavahetusel on vastas Kehra ja Tallinn ning juba kolmapäeval võõrustatakse koduliigamängus Servitit.

"Lühikese ajaga on meil tõesti neli tugevat mängu. Aga kuna oleme karikasarja avaringis vabad, siis pärast seda tuleb pikem paus. Nii et midagi tagasi hoida pole, tuleb täiega panna ja siis on aega edasist hooaega sättida," arutles Viljandi HC peatreener Marko Koks.

"Eelmisel aastal jäime B-grupis võiduta, sel aastal on koosseis veidi täienenud ning meie noored on aasta võrra vanemad ja kogenumad. Eesmärgid tuleb ikka kõrged seada, nii tahaks esiteks võite koguda ja teiseks sihiks pääsu veerandfinaali, mis tähendab kahe parema hulka jõudmist," seadis Koks meeskonnale selged sihid.

HC Tallinn alustab kolmandat aastat Balti liigas ja veerandfinaali või kaugemale pääs on seni osutunud kättesaamatuks. Nädalavahetuse vastaste vastu jäädi mullu plussi – Celtnieks alistati mõlemas kohtumises ning erinevate sarjade peale saadi Viljandiga mängides kolm võitu, üks viik ja üks kaotus.

"Meie jaoks on jätkuvalt tähtsaim mängijate tervis. Tahaks kahe nädala pärast toimuvateks euromängudeks saada vigastatud rivvi ja et keegi lisaks traumasid ei hangiks. Hapra koosseisuga võtame mäng korraga, aga valmistume tõsiselt ja teades, et vastased on tugevad," lausus Tallinna peatreener Risto Lepp.

Eesti klubide mängud Balti liigas sel nädalavahetusel:

28.09. 14:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Riia Celtnieks (Kehras)

28.09. 16:00 Põlva Serviti – Dobele ZRHK Tenax (Põlvas)

28.09. 16:00 HC Tallinn – Viljandi HC (Sõle spordihoones)

29.09. 16:00 Põlva Serviti – Zaporožje ZTR (Põlvas)

29.09. 16:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Viljandi HC (Kehras)