Heategevuslik õhtusöök aitas koguda 45 000 eurot Lõuna-Eesti toidupankade toetuseks

Toetusraha suunatakse Tartu, Võru, Valga ja Põlva toidupankadesse, et paraneksid toidu transpordi ja hoiustamise tingimused. Seeläbi edendatakse nende toidupankade võimekust abivajajatele mitmekesisema toiduabi pakkumisel.

„Lapsed söönuks“ heategevusliku õhtusöögi korraldaja ja restoran Leib peremees Kristjan Peäske selgitas, et 45 000 eurot on 100 protsenti õhtusöögi piletirahast, kunstioksjonist ning lahkete sponsorite toel kokku saadud abi, mis suunatakse täies ulatuses Lõuna-Eesti toidupankade arendamisse.

Peäske selgitas, et Lõuna-Eestis elavad paljud pered, kes on heasüdamlikud, püüdlikud ja koostööd tegevad, kuid kes olude sunnil elavad vaesuses. Enamikel, kes saavad praegu kohalikust toidupangast abi, on viimase kuue kuu jooksul midagi perekonnas juhtunud, olgu selleks siis töökaotus, lähedase kaotus, tulekahju või muud sarnast. Kui kaotusvalust on pisut üle saadud ja mõistetakse, et muudmoodi kui abi küsides end taas rajale ei saa, julgetakse kohaliku toidupanga poole pöörduda.

„Valga Toidupanga eestvedajate sõnul on aeg näidanud, et abivajajad mõistavad, et toidupank saab aidata vaid lühiajaliselt, seni kuni abisaajad ise taas hakkama saavad – oluline on seejuures, et toidupankadel oleks, millega neid abisaajaid toetada, aga mitmekesine toiduabi jääb nii transpordi, hoiustamistingimuste kui ka väheste abipakkide taha,“ rõhutas Peäske.

Ta tõi esile, et statistikaameti andmetel elab Lõuna-Eesti piirkonnas enam kui 9000 last suhtelises vaesuses, mis tähendab, et nad ei pruugi igapäevaselt saada täisväärtuslikku toitu või on seda ebapiisavalt. „Põhiliselt vajavad tuge just lastega pered, näiteks vaid ligi 10 protsenti Valga Toidupanga abisaajatest on lasteta inimesed, sealhulgas vanurid. Igakuiselt saab näiteks Valga Toidupangast abi ligi 200 leibkonda, kuhu kuulub peaaegu 800 inimest, kellest 480 on lapsed. Toiduabipakk ulatatakse neile leibkondadele kord kuus ja see pole sugugi nii suur või mitmekesine, kui näiteks Tallinna ja Harjumaa Toidupankades, sest Lõuna-Eesti niiöelda äärealadele ei jõua piisavas koguses puu- ja köögivilju ega ka liha ja kala,“ tõi ta näitena esile, rõhutades, et sarnane olukord on ka teistes piirkondades, kellele sel aastal abikäsi ulatatakse.

Eesti Toidupanga juht Piet Boerefijn lisas, et Toidupanga meeskond on siiralt tänulik nii restoranidele kui ka kõikidele ettevõtetele, kunstnikele ja vabatahtlikele, kes sündmust on juba kolmandat aastat korraldanud ja toetanud.

„Kogutud 45 000 eurot suunatakse Lõuna-Eesti toidupankade igapäevase töö arendamisse eesmärgiga soetada vahendeid, mis võimaldaksid toidupankadel pikaajaliselt suurendada enda tegevuse ulatust ja abisaajate arvu,“ tõi Boerefijn esile.

Ta rõhutas, et tõenäoliselt investeeritakse enamik heategevuslikust summast jahutusega transpordiauto ostu, sest seeläbi paraneb Lõuna-Eesti toidupankade toiduga varustatus ja laieneb ning paraneb piirkonnas jagatav toiduabi.

Toidupanga juht tunnustas kogu sündmuse korraldusmeeskonda, sest see heategevuslik õhtusöök on ainulaadne. „Kogu õhtusöögi sisend alates töötundidest, toorainekulust kuni esinejateni tuleb osalejate poolt annetustena, seega on see suurepärane näide kogukondlikust vastutustundest ja tahtmisest Eesti laste elu parandada,“ sõnas Boerefjin.

Tänavu aitasid Siidrifarmis toimunud õhtusöögil toidupankadel missiooni täita oma aja, ametioskuste ja hea tahtega restorani Leib meeskond peakokk Kristo Malmi juhtimisel, Noa Chef’s Hall Orm Oja eestvedamisel, Angelica Uudeküll ja Wicca restoran ning Joel Ostrat Meat Marketist.

Õhtusöögi meelelahutusprogrammi eest hoolitsesid Lõuna-Eesti muusikud Trad Attack!, Jarek Kasar ja DJ Heidy Purga.