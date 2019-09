Motorolleril sõitnud noormehed põrkasid Valgas kokku sõiduautoga

Sündmuse pealtnägija sõnul oli kohal kaks kiirabibrigaadi ning esialgu tundus, et kumbki noormees õnnetuses tõsiselt viga ei saanud. Pealtnägija lisas, et tema hinnangul on nii Karja ja Kungla kui Karja ja Petseri tänava ristmikul juhtunud nii palju õnnetusi, et sinna võiks paigaldada niinimetatud lamava politseiniku.