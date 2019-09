Perearstid jõudsid haiglaga kokkuleppele

Tellijale

Läbirääkimised kestsid kuid. Lõpuks jõuti lahenduseni, mis päriselt rõõmsaks kumbagi poolt ei tee, kuid tagab, et arstid jäävad haiglahoonesse. «Kompromisside ja pooleaastase läbirääkimisperioodi tulemusena võime öelda, et leping on sõlmitud. Läbirääkimised ei olnud kerged. Minu käest on läbi käinud vähemalt neli-viis lepinguvarianti, mis mingil ajahetkel olid praktiliselt kokku lepitud, aga jälle ümbervaatamisele läinud,» ütles perearstide esindaja Urmas Palover, kes sõnas reedel, et arstid annavad oma allkirjad veel samal päeval ja kolivad uutesse ruumidesse nädala jooksul.