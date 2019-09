Serviti avas Balti liigas punktiarve

Kehra asus täiseduga Balti liiga B-alagrupi liidriks, Tallinnal on kaks silma ja Viljandi on kahe mängu järel punktita. A-alagrupis juhib valitsev meister Riihimäe Cocks, kes sai sel nädalavahetusel kaks võitu, Minski SKA-l ja Dobele Tenaxil on kaks silma, ZTR ja Serviti said täna tabelisse esimese punkti ning Klaipeda Dragunasel on kirjas üks kaotus.