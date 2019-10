Liider Viljandi võõrustab tiitlikaitsja Servitit

Viljandi HC-l on liidrina viis punkti, vaid ühe silmaga jäävad maha Põlva Serviti ja HC Tallinn. SK Tapa on ainsana tabelisse saanud nii võidu, viigi kui kaotuse, mullune pronksimeeskond HC Kehra/Horizon Pulp&Paper on kahe punkti peal. Aruküla/Audentes pole kolme vooruga punktiarvet avanud.