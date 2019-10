Neljapäeval tuleb kuni 11 kraadi sooja

Öösel on lääne pool vähese ja vahelduva pilvisusega, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab kohati, pärast südaööd mitmel pool hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul kuni 10 m/s. Sooja on 1-6, rannikul ja Kagu-Eestis 7-10 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kirdetuul 2-7 m/s ja laine kõrgus on 0,2-0,6 meetrit. Pärast südaööd suureneb sajuvõimalus. Nähtavus on mõõdukas või hea. Sooja on 6-8 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega, Ida-Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hooti vihma. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9, pärastlõunal põhjarannikul tugevneb 12, puhanguti 15 m/s. Sooja on 7-11 kraadi.