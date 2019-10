Võrumaa säravad haridustöötajad said tunnustuse

Võrumaa aasta lasteaiaõpetaja on Kadi Kalda Võru lasteaiast Päkapikk, aasta klassiõpetaja on Siiri Jõgisuu Urvaste koolist, aasta klassijuhataja Inge Mälzer Rõuge põhikoolist ja aasta põhikooli õpetaja Merike Värs Kääpa põhikoolist. Aasta gümnaasiumiõpetajaks valiti Reet Järvpõld Võru gümnaasiumist. Aasta õppeasutuse juht on Kaider Vardja Võru Kreutzwaldi koolist ning aasta tugispetsialist Annika Savimägi Võru Lasteaiast Sõleke. Aasta haridusteo laureaat on Antsla gümnaasiumi programm «Liikuma Kutsuv Kool: pilootkoolist mentoriks».

Kandidaate tunnustamiseks said kõik soovijad esitada 31. märtsist 18. aprillini Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel. Kokku sai kandidaate esitada 12 erinevas kategoorias. Seejärel suunati Võru maakonnast esitatud kandidaatide ankeedid hindamiseks kohalikule komisjonile, kes omakorda esitas Võru maakonna laureaadid HTMi ülevabariiklikule konkursile. Kõik maakondlikud laureaadid on palutud 5. oktoobril Jõhvi Kontserdimajas toimuvale „Eestimaa õpib ja tänab“ galale, mida saab otseülekandena jälgida ka ETVst. Võru maakonnal on sellel aastal põhjust pöialt hoida, sest kolm Võru maakonna laureaati on jõudnud oma kategoorias kolme finalisti hulka. Finalistideks on Siiri Jõgisuu Urvaste Koolist (aasta klassiõpetaja), Inge Mälzer Rõuge Põhikoolist (aasta klassijuhataja) ning Antsla Gümnaasiumi programm Liikuma Kutsuv Kool: pilootkoolist mentoriks (aasta hariduse tegu).