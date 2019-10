Valga tänas ja tunnustas valla haridustegelasi

«Mulle on alati meeldinud see Aafrikast pärit ütlus, et lapse kasvatamiseks on vaja tervet küla. Meil siin samuti,» rääkis kõnega esinenud vallavanem Margus Lepik. «Vaja on ju lasteaeda, kooli, omavalitsust, riiki ja tegelikult kokkuvõtteks kogu maailma. Tihti juhtub, et mõnes ketis on nõrgem lüli, aga me peame suutma teha nii, et üksteisel käest kinni hoides suudame ka selle nõrgema lüli kaasa aidata.»