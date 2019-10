Kaido Tamberg: suure ninaga sajajalgne ja ühine vorst

Omaaegset lõpuaastate Austria-Ungari Keisririigi vohavat bürokraatiamasinat olla üks mõtlev sakslane kirjeldanud sedamoodi: «See on kui üks suure tatise ninaga sajajalgne, mis sööb sinu taldrikult sinu vorsti niimoodi, et sina seda enam ise süüa ei taha.»

Looja olla maailma loonud seitsme päevaga. Ei olnud selleks vaja ei kooskõlastusi, ehituslube ega kasutuslube. Loomine oli puhas looming ja jumalik nauding. Tänaseks on elu suurte sammudega edasi läinud ning kui keegi tahab midagi teha, on see oma plaan kõiksugustes riigiametites vaja nõusolekutada, koosolekutada ja kooskõlastada.

Eks ole ka ühest küljest selge see, et tegevused, mis mõjutavad teisi osapooli, tuleb läbi rääkida ja läbi vaagida. Siit johtuvalt tõdeme, et ilma bürokraatiata tänapäeval ei saa ja seda tuleb aktsepteerida ja austada. Teisest küljest aga kipub vahel süsteem iseenesest vohama minema: pea külge lõhna tundma loodud nina hakkab tasapisi peast suuremaks kasvama. Bürokraatial on harukordne võime toota bürokraatiat veelgi juurde, kui seda vaid lastakse. Kui üks bürokraat nõuab sult paberit, mille saamiseks on vaja nelja paberit ja millest igaühe saamiseks omakorda nelja ja nii edasi, siis oleme näinud bürolohe «toiteahela» moodustumist.

Ent ühiskonnale vajalik bürokraatia on lühikeste toiteahelate ja siiralt viisakate ametnikega süsteem. Ülekasvanud süsteem on vastupidiselt täis ülbeid ametnikke ja kilomeetripikkuseid toiteahelaid.

Vana «paberiaja» bürokraatia ajas lihtsalt koibi laiali ja nautis oleskledes seda, et ilma temata lihtsalt ei saa. Uuema aja bürokraatiale on särtsu ja värvi juurde andnud sotsiaalmeedia ilmumine ja uue aja vana kangelase taastulemine. Ettekirjutusi internetis teha on nüüd jõudsam ja moodsam. Vana hea valvas kodanik on samuti kolinud internetti, kus saab jällegi kiiremini-mugavamalt kaevelda. Kuna kõik kaebused vajavad ikka uurimist ja puurimist, palgatakse juurde kontrollivaid ametnikke. Nii see süsteem ennast üles ehitab ja üha laieneb.

