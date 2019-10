Tiit Loim: traagiline medalivõit

Kirt tuletab meelde seda ilusat aega, kui medaleid kogusid ja rekordeid püstitasid tähed nagu Erki Nool, Gerd Kanter, Kristina Šmigun ja Andrus Veerpalu. Kuid nagu teada, on Eesti tippsuusatamine nüüdseks hävinenud. Ei teagi täpselt, miks, aga populaarseima sportlase Ott Tänaku mõju on minust mööda läinud.

Pühapäevane võistlus kulges üpris ootamatul moel. Juba piisavalt üllatav oli tugevate sakslaste kõrvalejäämine lõppvõistluselt. Ent ka finaalis ei saanud favoriidid oda eeldatud kaugusele lendama. Oli ju Kirt eelmisel päeval ületanud 88 ja Vetter suisa 89 meetri joone. Kui mitu katset järjest püsis esikohal vähem kui 87 meetrit visanud Grenada sportlane, oli pinge Kirdi viienda katse eel õhus. Vaja oleks olnud üht tema jaoks keskpärast viset ja esikoht oleks käes. Ja siis juhtus traagika, mida üllatavalt pikalt ka televaatajatele näidati: Kirt lamab maas, viskekäsi liikumatult kõrval. Et kokkuvõttes oli tulemus hõbe, on muidugi suurepärane. Aga et praeguses seisus juhtus selline õnnetus, on vägagi muret valmistav.