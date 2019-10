Liikuv autopesula tuleb kas või metsa

Tellijale

«Miks peaks sellised mugavusteenused olema just pealinnas?» lausus Innar Uus, kes asus mobiilse autopesu teenust pakkuma augusti lõpust ja seda just Lõuna-Eestis, kuna teised sarnased firmad tegutsevad Tallinnas.

Pereettevõte Castimonia OÜ lõi kaks aastat tagasi Uusi elukaaslane Signe Hain­oja. Nüüdseks pakub Hainoja kodu- ja bürookoristusteenust ja Uus on jäänud autode peale. Teisi töötajaid esialgu pole. End praegu sotsiaalmeedias Ecopesu nime all tutvustav ettevõtmine peaks tulevikus kandma kaubamärki Eco Steam. «Asi sai alguse sellest, et hakkasime Lõuna-Eestis pakkuma kodukoristust ja eripuhastustöid. Sealt tuli mõte, et võiks midagi sellist pakkuda. Ettevõtete autoparkide hooldamiseks oleks see ideaalne. Masin tuleb kohale, kaubikus on olemas kõik vajalik tellitud protseduuriks, kas välis- või sisepesu,» rääkis Uus.