Rakvere Teater tuuritab Põlvamaal

Täna Põlva kultuurikeskuses etenduv «See kõik on tema» räägib ema ja poja vastuolulistest suhetest. Internetiajastul on palju kergem silmast silma suhtlemise asemel olla kontaktis ja end avada sotsiaalmeedia kaudu. Ema võtabki ette sotsiaalse eksperimendi, et leida tee pojani, ning loob endale Facebooki konto. Osades Tiina Mälberg ja Imre Õunapuu, lavastas Helen Rekkor.

Täpselt nädala pärast, 18. oktoobril on saali oodatud lapsed, sest etendub neile mõeldud lugu eriti vahvast põrsast Desmondist, kelle suurim armastus on muffinid. Vaarikametsa elanikud põrsas, jänes, krokodilliemand, alligaator ja põdraema ühendavad jõud, et nende turvalist elu segama tulnud sookoll kinni püüda. Rootsi muhedal animatsioonil põhinev «Põrsas Desmond ja sookolli lõks» on kantrimuusikaga lastelavastus, helge ja heatahtlik lugu sõprusest ja teiste aitamisest, mis sobib vaatamiseks alates neljandast eluaastast.