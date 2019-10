Otepääl esinevad maailma näinud mehed

Kartau alustas kitarri­õpinguid Peep Petersoni kitarriklassis Otepää muusikakoolis, pärast seda astus H. Elleri nimelisse Tartu muusikakooli. Ta lõpetas aastal 2013 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bakalaureuseõppe klassikalise kitarri erialal. Lisaks on Kartau ennast vahetusõpilasena täiendanud Hispaanias. 2018. aastal sai ta muusika- ja teatriakadeemias magistrikraadi klassikalise kitarri erialal. Praegu töötab Kartau Saku muusikakoolis kitarriõpetajana, saab teada Otepää valla kodulehelt.

Kiivit on lõpetanud klassikalise kitarri ja muusikapedagoogika eriala Taani Kuninglikus Muusikaakadeemias. Lisaks on ta ennast täiendanud vahetusõpilasena Hispaanias. Kiivit on esinenud üle terve Euroopa nii klassikalise kitarristi kui rütmimuusikuna. Praegu töötab Sulo Kiivit kitarriõpetajana Tallinna muusikakeskkoolis ja Rae huvialakoolis.