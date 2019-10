Esmaspäeval tuleb kuni 16 kraadi sooja

Öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab uus sajuala saartele ja levib kiiresti mandrile, kohati on sadu tugev. Puhub muutlik tuul 2-7 m/s, varahommikul pöördub kagusse ja tugevneb 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 3-8, saartel kuni 11 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutlik tuul 2-7 m/s ja laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Hommikul tugevneb kagutuul, mis puhub 6-11 m/s. Hommikust alates sajab vihma. Nähtavus on mõõdukas, ajuti halb. Sooja on 5-8 kraadi.

Päeval on pilves ja vihmane ilm, kohati on sadu tugev. Õhtu poole jäävad sajuhood harvemaks. Põhja-Eestis puhub ida- ja kirdetuul 7-12, rannikul puhanguti kuni 18 m/s, saartel ja Lõuna-Eestis pöördub tuul edelasse 7-12, rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Õhtuks pöördub tuul põhjakaarde ja nõrgeneb. Sooja on 6-12 kraadi, Lõuna-Eestis on võimalik isegi 16-kraadine soojus.