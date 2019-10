Kagupiiril läheb täna märuliks

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) politseikolonelleitnant Toomas Malva selgitas, et kuigi ohuhinnangud Eestile massilise sisserände ohtu täna ei prognoosi, on parema valmisoleku loomine ettevaatav samm. «Jälgides viimaste nädalate sündmusi Türgi-Süüria piiril, on see üks näiteid kiiresti muutuvast maailmast, mis võib rände hoogustudes mõjutada vähem või enam näiteks ka Eestit.»