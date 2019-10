KÜSITLUS: millal kohtusite viimati metsloomaga?

«Üleeile nägin metskitsi Joosu kandis põllu peal. Maanteedel neid tihti ei näe – pigem külavaheteedel. Käin Tartus tööl ega näe, mis päevasel ajal kodus toimub. Mõni kana on ikka aeg-ajalt kadunud – olen kuulnud, et rebane käib.»

«Eelmisel aastal nägin Taevaskojas seenel käies metskitse, põtra ja metssiga. Metsseaga kohtusin ka siinsamas Põlva külje all, kui Ihamaru teed mööda välja sõita. Jooksis nina ees üle tee – oli selline paras põrakas. Kuigi olin kogu elu autojuht, ei pidanud kordagi metsloomaga kokku põrkama. Küll nägin autoga kokku põrganud metsloomi miilitsas avariikorrapidajana. Põhiliselt olid need kitsed, aga üks võimas kult oli ka. Seda lausa andis nelja mehega jahimeeste auto peale tõsta. Varem oli metsloomi kindlasti rohkem kui praegu.»

«Suvel. Tulime Tsolgost ja kits jooksis auto eest üle tee. Otsa talle ei sõitnud, küll pidime hoogu maha võtma. Meie maakodus metsloomadega eriti kokku ei puutu – seal on ainult lehmad, koerad ja kassid läheduses. Isegi rebaseid ei ole näinud.»

«Mõni päev tagasi nägin metskitsi – jooksid auto eest läbi ja neid oli ka tee ääres. Ehk nädalas korra näeb ikka. Kaks aastat tagasi sõitsin Põlva lähistel kitsele ka otsa. Ma ei usu, et kitsi liiga palju on – pigem on neilt kodud ära võetud. Miks nad muidu nii palju rändavad. Näinud olen ka rebaseid. Põtra ja metssiga nägin aastaid tagasi.»