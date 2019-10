Apteekides on nädalaga vaktsineeritud 3000 inimest

«Inimesed on apteekides vaktsineerimise võimaluse üle väga tänulikud, kiidetakse just mugavust, et saab ilma aega panemata apteegist kas või kogu perega läbi tulla ja gripivastane kaitsesüst ära lasta teha,» rääkis apteekide ühenduse juhatuse liige, proviisor Timo Danilov. «Vaktsineerimine on lihtsaim ja tõhusaim võimalus ennetada ja vähendada gripiviirusesse haigestumist ja gripisurmasid. Hea meel on näha elanikkonna teadlikkuse tõusu vaktsineerimise olulisusest ja kaasa aidata elanikkonna vaktsineerituse taseme tõstmisele.»