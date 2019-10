Karikasari stradib sedapuhku Härämäel

Tegu on kuueosalise kestussõitude sarjaga, mis suunatud harrastajatele, asjaarmastajatele, algajatele ja noortele maastikumootorratturitele. Võistlusklasse on sarja avaetapil neli: avatud klass, harrastajad, veteranid ja noored. Kõigi puhul on tegu sooloklassidega. Edaspidi aga lisanduvad ka ATV-d ja quad’id.