Lõuna-Eesti tabas pühapäeva õhtul tugev torm.

Kui kella poole seitsme ajal õhtul oli elektrikatkestusi üle Eesti ligi 65 000, siis õhtu jooksul hakkas rikete arv tasapisi langema ja öösel kella ühe seisuga oli tormituulte tõttu vooluta veel ligi 35 000 majapidamist. Kõige rohkem jäi inimesi elektrita Lõuna-Eestis. Ka terve Võru linn jäi mitmeteks tundideks nii elektri kui veeta.

Kell 16.32 lülitusid Eleringi Võru alajaamas välja mitu elektriliini ja kogu linn jäi elektrivarustuseta. «Esialgse info kohaselt on Võru alajaama seadmetele lennanud alajaama hoone plekk-katuse tükid ning mitmed alajaama seadmed on saanud kannatada,» öeldi teates. Elering teatas kella poole kümne paiku, et elektri võib tagasi saada kolme-nelja tunni pärast. ​Kell 23.37 sai linn voolu lõpuks tagasi. Elektrikatkestuse tõttu oli katkenud ka linna veevarustus.

Otepää poliitik Jaanus Raidal kirjutas sotsiaalmeedias, et torm räsis Otepääd ja teiste seas Mäe tänavat. «Suured puud on langenud elektriliinidele ja mitmed elektri- ning tänavavalgustuspostid on üleval tänu elektrijuhtmetele. Eriline tänu vabatahtlikele, kes vabastasid mitmeid teelõike langenud puudest. Nagu maailmalõpp oleks Otepäält ülekäinud,» kirjutas Raidal.

Tormikahjud Otepääl. FOTO: Jaanus Raidal

SA Põlva Sport jagas oma Facebooki-lehel fotosid sellest, et tuul puhus teivashüppemati vastu staadioni piirdeaeda. «Õnneks keegi viga ei saanud. Täname staadionil joosksmas olnud sportlast, kes aitas meid mōningase tööga staadionil tormi ajal,» kirjutati postituses.

Põlvas puhus tuul teivashüppemati vastu staadioni piirdeaeda. FOTO: SA Põlva Sport

Valga-, Võru-, Valga-, Viljandi-, Tartu-, Pärnu ja Saaremaale anti päeval teise astme hoiatus. See tähendab, et ilm on ohtlik. Kella 23.25 ajaks olid kõik hoiatused tühistatud ja näiteks Valgas ulatusid tuulepuhangud vaid kuni 4 m/s.

Tormi tagajärjed on aga rängad. Kogu linn jäi pärastlõunal elektrita. Linna alajaam tundub olevat tõsiselt kahjustada saanud.

Linnas on häiritud ka mobiililevi. «Sellist olukorda pole siin ammu olnud,» kirjeldas üks kohalik. «Keskväljak on ka kahjustada saanud.»

«Võru juba pikka aega täiesti pime,» kirjeldas Annekai Koger. «Aknast välja vaadates ei ühtegi tuld, akendest kumab vaid õrna küünlavalgust.»

Kati Volmani sõnul on Väimela-Kääpa tee mõlemalt poolt puudega blokeeritud.

Võru- ja Valgamaa piiril Saru kandis elav naine aga avaldas arvamust, et teedel on sedavõrd palju puid, et mõnes kohas ei pruugi lapsed seetõttu homme kooligi jõuda.

Valgas puhus kella 16 ajal läänetuul kiirusega kuni 13 m/s, puhangud ulatusid kuni 25 m/s. Kella 18.45 ajal oli tuule kiirus raugema hakanud. Läänetuul puhus 8 m/s, puhangud ulatusid kuni 20m/s. Maakonnas on ulatuslikke elektrikatkestusi.

Valga on täis murdunud puid ja puuharusid. Suurt kahju on torm teinud Vabaduse, E. Enno ja Pargi tänava vahelises pargis, mis on endine kalmistu ja seetõttu on seal hulk põlispuid. Kuna mitmel pool linnas, on käsil korterelamute renoveerimine, vedeleb tänavatel ka hulk ehitusmaterjali ja kiletükke. Eriti palju on seda Sepa tänava piirkonnas. Sealsete ehitusobjektide juurest on kiletükke lennanud näiteks politseimaja juurde ja ka Eesti-Läti piirile.

Samuti on tuul jõudu katsunud kesklinnas Vabaduse ja Kungla tänava nurgal renoveeritava koolimaja juures, kus on ümber lükatud piirded.

Ka Valga ja Tõrva vahel on teel rohkesti puid. Tõrvas on saanud kannatada ka kesklinnas asuva kaupluse Coop katus.

Valgamaalgi on tõsiseid probleeme internetiühendusega.

Samuti möllab torm Põlvamaal. «Metsas puud langevad raks ja raks, kodutee oli vahepeal muutunud läbipääsmatuks,» kirjeldas üks Põlva valla Valgjärve kandi elanik. Naabriga koostöös sai tee esialgu siiski murdunud puudest vabastatud. Aga mõne aja pärast tuli tõdeda, et kodu on langenud puudest täiesti sisse piiratud. «Ei tea, kuidas homme Räpinasse saan,» muretses mees.

Ka oli langenud puu lömastanud tema pojale kuuluva auto.