Valga-, Võru-, Valga-, Viljandi-, Tartu-, Pärnu ja Saaremaale anti päeval teise astme hoiatus. See tähendab, et ilm on ohtlik. Esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Ilmateenistus manitseb inimesi olema väga tähelepanelik ja jälgima pidevalt ilmaprognoosi. Tasub ka olla teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud. Samuti peab järgima kõiki võimuesindajate antud soovitusi.

Võru- ja Valgamaa piiril Saru kandis elav naine aga avaldas arvamust, et teedel on sedavõrd palju puid, et mõnes kohas ei pruugi lapsed seetõttu homme kooligi jõuda.

Valga on täis murdunud puid ja puuharusid. Suurt kahju on torm teinud Vabaduse, E. Enno ja Pargi tänava vahelises pargis, mis on endine kalmistu ja seetõttu on seal hulk põlispuid. Kuna mitmel pool linnas, on käsil korterelamute renoveerimine, vedeleb tänavatel ka hulk ehitusmaterjali ja kiletükke. Eriti palju on seda Sepa tänava piirkonnas. Sealsete ehitusobjektide juurest on kiletükke lennanud näiteks politseimaja juurde ja ka Eesti-Läti piirile.