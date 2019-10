Lõuna-Eestit räsib tugev torm

Valga-, Võru-, Valga-, Viljandi-, Tartu-, Pärnu ja Saaremaale on antud teise astme hoiatus. See tähendab, et ilm on ohtlik. Esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Ilmateenistus manitseb inimesi olema väga tähelepanelik ja jälgima pidevalt ilmaprognoosi. Tasub ka olla teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud. Samuti peab järgima kõiki võimuesindajate antud soovitusi.