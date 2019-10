Tugev torm on jätnud vooluta 60 000 majapidamist

Täna kella 17.15 seisuga on Elekrilevi andmetel üle Eesti vooluta 60 000 majapidamist. Kõige rohkem on torm purustustööd teinud Viljandi-, Põlva-, Tartu-, Võru-, Pärnu- ja Valgamaal.

«Tänane torm on teinud elektrivõrgus erakordselt palju pahandust. Tuule kiirus on paiguti üle 30 m/s ja selle tulemusel on mitmetes kohtades puud liinidele murdunud ja mastid murdunud,» ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen. Rikkeid lisandub endiselt juurde, kuid õhtuks peaks ilmaprognooside kohaselt suurem torm vaibuma.

«Otsime rikkekohti, kõik brigaadid on väljas ja kõrvaldavad rikkeid, kuid tingimused on keerulised ja rikkeid on palju. Rikete kõrvaldamine jätkub öösel ja kindlasti ka homme. Seis on väga keeruline, aga anname endast parima, et elektriühendus taastada,» lisas Klaassen.