Võru abilinnapea: elame praegu tunni korraga

«Olime just ühenduses Elektrileviga,» rääkis kella 20.45 paiku abilinnapea Toomas Sarapuu. «Anti lootust, et lähitundidel saab vähemasti ühe sektsiooni rakendada töösse, see tagaks juba teatava elektrivarustuse.»

Toad on kaugkütte klientidel Sarapuu kinnitusel seni veel soojad. «Tõsi, kortermajade tsentrifugaalpumbad töötavad elektriga ja need on välja lülitunud. Väga kiiret radiaatorite mahajahtumist see siiski kaasa ei too. Õnneks on ka ilm veel piisavalt soe, nii et selles vallas esialgu suuri probleeme karta pole. Aga oleme mõistagi jooksvalt ühenduses ka soojatootjaga.»