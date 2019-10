Osades koolides ja lasteaedades täna õppetööd ei toimu

Täna hommikul teatati ka Pühajärve põhikooli lastevanematele, et lapsi täna kooli tooma ei pea – tunde ei toimu, sest koolimajas ei ole voolu ega kütet. Teadaolevalt ei toimu õppetööd ka Puiga põhikoolis Võrumaal.

Valga linnas on osaliselt katkenud veeühendus ning veevarustuse taastamisega tegeletakse. Maal on mitmed kõrvalteed murdunud puude poolt suletud, kuid tormikahjud on likvideerimisel.