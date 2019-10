Fotod: Tormijärgne hommik Valga- ja Põlvamaal

Murdunuid puid, mis on kukkunud sõiduteedele või lausa elektriliinidele, võib kohata nii põhimaanteedel kui ka kõrvalistel teedel liigeldes.

Enamik teid on läbitavad, kuid liigeldes tasub olla ootamatusteks valmis ja varuda sihtkohta jõudmiseks aega. Tükeldatud tüvesid ja oksi vedeleb mitmelpool.

Põlvas on hulga puid langenud lasteaia Mesimumm ja sealsete elumajade ümbruses. Õnneks ei ole puud majade peale langenud.

Valgamaal Tõrvas on kesklinnas lendu läinud katus, mis jäi paarkümmend meetrit edasi katuseharjale pidama. Otepääl on suletud Mäe tänava lõik, kus mänd on üle tee elumajade poole murdunud.