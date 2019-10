Lõuna-Eestis on kaks iseseisva elektrivarustusega tanklat

Tellijale

Päästeameti Võrumaa päästepiirkonna juhataja Kaino Zilmer ütles, et Võru päästjatel õnneks ühelgi väga nõudlikul vahejuhtumil käia ei tulnud. Nende partneriks oleva Olerexi mõlemad tanklad Võrus olid aga samuti elektrita. Maakonnakeskuste komandodes on 400 liitrit kütust mahutavad haagised ja kindluse mõttes saadeti üks selline kohale Tartust. «Logistiliselt lihtsam ja kiirem oli, et Tartus valves olevad korrapidajad korraldasid asja ära ja tõid selle meile ära, me ei pidanud oma inimesi selleks kinni panema.»