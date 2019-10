Elekter on võrokesi varemgi alt vedanud

Nii avaldas 1935. aasta 26. juuni Postimees kurjakuulutava sõnumi pealkirjaga «Võru elektrijaam leekides». Uudisest selgub, et 25. juuni õhtul puhkes tulekahju Kreutzwaldi tänaval asunud osaühistu Võru Tööstus elektrijaamas, mis Võru linna vooluga varustas.

Leht annab teada, et «tules hävines elektrijaama katus ning rikuti elektrijaama sisseseade, mistõttu katkes vooluandmine».

Juhtum oli selle võrra traagilisem, et uus elektrijaam oli Võru rahvast rõõmustanud vähem kui paar aastat. 1933. aasta 1. novembri Postimehest võib leida sõnumi «Võrus algas uus elektrijaam tegevust». Seal kirjutatakse, et «ligemale kümme aastat kestnud elektrisõda ja -tüli Võrus on nüüd lahendatud. Möödunud pühapäeval [29. oktoobril] hakkas linn uut voolu saama uuesti ehitatud Võru Linatööstuse ühisuse elektrijaamast».