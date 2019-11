Inga ja Toomas Lunge parandasid Valgas maailma

Hoolimata vihmasest ilmast tuli Valga segakoori Rõõmu korraldusel teoks saanud kontserdile palju rahvast. Nii oli koori asutaja ja kauaaegne dirigent ning SA Valga Jaani Kiriku Renoveerimine eestvedaja Sirje Päss kümmekond minutit enne kontserdi algust suisa mures: kas kõik tulijad ikka mahuvad ära. Tõepoolest, vahepeal oli inimvool suisa lakkamatu ning kiriku ukse juures inimestele küünlaid pakkunud kooriliikmetel käed sõna otseses mõttes tööd täis.

Ent nagu häid lambaid mahub palju ühte lauta, jätkus ka pühakojas ruumi ning küünla- ja hingevalgust kõigile. Viimati nimetatu eest hoolitsesid Inga ja Toomas Lunge, kes esitasid nii tuntumaid kui vähetuntumaid laule, lisaks luges Inga Lunge teemakohaseid värsse.

Nagu Inga Lunge kontserdi eel Lõuna-Eesti Postimehele rääkis, on iga nende kontsert teistest erinev. Vaadatakse publikule silma, tunnetatakse õhustikku ja sellest lähtuvalt kujuneb kontserdi kava. Nii pole imestada, et kontserdil kanti üks laul Lungede esituses ette lausa esmakordselt. Lisaloona kõlanud menulaulu "Ei me ette tea" esitasid nad aga enda sõnul kirikus esmakordselt. Selle esitamisel lasi oma häälel kõlada ka publik.

Hingedepäevale omaselt oli kontserdil ka oma müstiline moment. Nimelt on Inga Lungel kombeks igal kontserdil võtta raamat "Kuldsed lood" lahti suvalise koha pealt ja lugeda ette avanenud leheküljel olev lugu. Kui näiteks Rakveres oli raamat end avanud koha pealt, kus oli lugu, mille ainetel Rakvere mehed ka laulu on teinud, siis seekordsel hingedepäevakontserdil avanes see koha pealt, kus oli tõdemus, et inimene peab kord surema. Sellest teadmisega elades tuleb elada nii, et iga päev oleks väärtuslik nii endale kui teistele. Tõepoolest päevakohane tõdemus!

Inga Lunge tunnistas, et temas ongi üpris palju maailmaparandajat. Abikaasa Toomas täpsustas seepeale, et maailmaparandamine võib alata ka kiriku lae kordategemisest, viidates sel moel kontserdi eesmärgile.