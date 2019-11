Mati Määrits: kuivõrd oleme valmis pikemaajaliseks elektrikatkestuseks?

Tuleb vaid saatust tänada, et kõik see ei toimunud keset talve miinus 20 või 30 kraadiga. Aga kui ükskord tuleb seegi katsumus läbi teha – kas oleme ikka selleks valmis?

Kuigi üks tuntud poliitik on ajakirjanikele nende «lõpmata tarkust» viimasel ajal nina peale visanud, julgen mõned ettepanekud siiski veel teha. Äsjase kriisi üks märksõnu oli «generaator». Mis oleks, kui riik aitaks nn riskigruppidel, kes elektri kadumisest enim kannatavad, soetada generaatori näiteks poole hinnaga tingimusel, et vajadusel saaksid hädas olijad seda soodustingimustel rentida? Et kui näiteks Lõuna-Eestis taas marutab, aga Põhja-Eestist karikas mööda läheb, teaksid meie kandi inimesed, kust kiirelt abi saaks. Mõistagi eeldab see ka vastava registri loomist.