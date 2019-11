Pedeli jõe veetase on tõusnud suurvee tasemele.

Viimased päevad on olnud sademete poolest rikkalikud ning sellest annab tunnistust veetaseme järsk tõus veekogudes. Valgat läbiva Pedeli jõe näitel on vaatepilt võrreldav kevadise suurveega, kui paisjärved on pilgeni täis ning paisude juures käib lakkamatu vahutamine.