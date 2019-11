Riigihalduse minister Jaak Aab Lõuna-Eestit räsinud tormist: see oli väga hea õppetund

Aab kutsus kokku koosoleku, et arutada Lõuna-Eesti tormi tagajärgi ja sellega seotud kitsaskohti.

«See oli meile suur õppetund,» ütles Aab. «Ametid ja asutused andsid endast parima, kuid regulatsioonides esineb puudujääke. Võtmeküsimusteks on, kuidas tagada nii mastaapse elektrikatkestuse korral mobiiliside toimimine ja kindlustada töö kütusetanklates. Samuti peab kriisiolukorras olema selge juht, kes koordineeriks tegevust ja kelle käest saaksid inimesed infot. Leidsime, et siseministeerium ja päästeamet peaksid selle ülesande endale võtma. Teeme omaltpoolt kõik, et olla järgmisel korral kriisiks paremini valmis.»