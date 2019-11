Pühapäevane sadu annab vastu õhtut järele

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva pilves ilm. Sajab vihma ja mitmel pool tekib udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, hommikuks tugevneb saartel ja Liivi lahe ümbruses tuul puhanguti 14 m/s. Sooja on 4-9 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja lõunatuul 4-8 m/s. Lainekõrgus on 0,4-0,9 meetrit. Ajuti sajab vihma. Nähtavus on mõõdukas ja mitmel pool tekib udu. Sooja on 5-7 kraadi.