Aita valida aasta toode!

«See võib olla ükskõik mis toode või teenus: peaasi, et see on kas Valgamaa, Põlvamaa või Võrumaa ettevõtlike inimeste loodud,» ütles Lõuna-Eesti Postimehe peatoimetaja Sirli Homuha. «Konkursiga soovime tunnustada Lõuna-Eesti ettevõtjate tööd ja panust piirkonna arendamisse.»