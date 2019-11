Kogukonna pöördumine: Põlva sünnitusosakond suletakse kogukonna argumente arvestamata

Kogukond on üle 600 päeva teinud absoluutselt kõik endast oleneva, et tunnustatud ja hea mainega osakonda säilitada ning selle säilitamise vajalikkust Tartu Ülikooli kliinikumile selgitada. Kahjuks on Tartu Ülikooli kliinikumi kõrvad jäänud kurdiks absoluutselt kõigele, mida kogukond sedastanud on.

Peame kahetsusväärseks, et taaskord loeme uusi tingimusi ja puudujääke leheveergudelt, kui olukorra muutmiseks ei ole enam midagi võimalik teha. Kogukond on korduvalt pakkunud abi, et leida lahendused sünnitusosakonnaga seotud muredele (muu hulgas otsinud ja leidnud puuduoleva pediaatri), kuid Tartu Ülikooli Kliinikumi poolt määratud juht on lühikese ajaga pillutanud laiali Põlva haigla kompetentsi ning alates suve lõpust ignoreerinud kõiki kogukonna esindajate kontaktiotsimisi. Sisuliselt lõppes koostöö kogukonna ja Põlva haigla vahel juba suvel.

Leiame, et Tartu Ülikooli kliinikumi esindajad on kogukonda üle poole aasta lihtsalt ninapidi vedanud, kui andsid juunis Põlva vallavolikogus mõista, et osakonna sulgeb puuduolev pediaater (kelle oleme leidnud) või ebakindel üheaastane rahastus (mille peale asus volikogu koostöös riigi esindajatega otsima kiiresti lahendusi 5-aastase rahastuse kindlustamiseks). Tartu Ülikooli kliinikumi poolt antud üle aasta pikkust pikendusaega oleks saanud edukalt kasutada kaardistatud murekohtade lahendamiseks, kuid seda ei ole millegipärast tehtud.

Me ei mõista, kuidas on võimalik, et riik on andnud loa ja eraldanud raha, et Põlva haigla saaks Tartu Ülikooli Kliinikumiga võrgustuda, kuid ei saa mitte midagi teha takistamaks sünnitusosakonna sulgemist. Jääb mulje, et enamusaktsionär on teinud kõik, et sillutada teed osakonna sulgemisele ning vähemusaktsionär on kaotanud kontrolli kunagi talle kuulunud asutuse üle.

Turvaline sünnitus kogu perele ning vajalike meditsiiniteenuste kättesaadavus on kogukonna jaoks väga olulised - selles osas oleme Tartu Ülikooli Kliinikumi esindajatega nõus. Küll aga ei ole kogukonna jaoks turvalisem sünnitusosakonna kaotamine (ja potentsiaalne maantee ääres sünnitamine).

Juhime tähelepanu, et rohkem kui 600 päeva kestnud protsessi käigus on tugevalt kannatada saanud kogukonna usaldus tervishoiuvaldkonna suhtes. Kogukond ei usu enam, et teenuseid pakkudes lähtutaks kogukonna vajadustest või argumenteeritud otsustest. Pigem on jäänud mulje, et ainukeseks otsustavaks argumendiks, mis loeb, on raha (lühiajaline majanduslik kasulikkus ja kulutõhusus) ning tugevama õigus. Kuidas kavatseb Tartu Ülikooli Kliinikum pakkuda sellises olukorras regioonides patsiendikeskset ja hoolivat teenust, jääb meile arusaamatuks.

Põlva kogukond tänab sünnitusosakonda

Põlva kogukond tänab ja tunnustab Põlva haigla sünnitusosakonda pikaaegse, kvaliteetse, inimliku ja kogukonnakeskse sünnitusabi teenuse eest. Osakonna eest seisnud tuumikgruppi toetab ligi 10 000 allkirjastajat ja üle 3000 liikme vastavas Facebooki grupis. Aitäh sünnitusosakonna töötajatele südamega tehtud töö eest, mis on loonud aluse sellise ühtekuuluvustunde tekkimisele!

Põlva kogukond tunnustab Põlva vallavolikogu kodanike kuulamise eest